پخش زنده
امروز: -
سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان چهاربرج از پایش و بازدید مشترک واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان با هدف ارتقای نظارت زیستمحیطی و شناسایی منابع آلاینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان چهاربرج از پایش و بازدید مشترک واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان با هدف ارتقای نظارت زیستمحیطی و شناسایی منابع آلاینده خبر داد.
عبدالله حاجوی با اعلام این خبر گفت: در راستای نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی و اطمینان از رعایت ضوابط زیستمحیطی، بازدید مشترکی با مشارکت کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از واحدهای مستقر در شهرستان چهاربرج انجام شد.
وی افزود: پایش واحدهای تولیدی و صنعتی بهصورت مستمر در دستور کار این نمایندگی قرار دارد و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی یا عدم رعایت ضوابط زیستمحیطی، اخطاریه قانونی برای واحدهای متخلف صادر خواهد شد.
سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان چهاربرج اظهار کرد: این بازدیدها با هدف شناسایی منابع آلاینده، کاهش بار آلودگی و الزام واحدها به رعایت قوانین و استانداردهای زیستمحیطی انجام میشود.
وی تصریح کرد: این پایش مشترک با حضور مهندس موسی جسور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب، و کارشناسان مربوطه انجام شد.