به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رُشتخوار گفت: تولید زعفران به علت خشکسالی‌های پیاپی، افزایش شدید دما از ابتدای بهار امسال و سرمای دیررس در این شهرستان کاهش ۳۸ درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال داشته است.

علیمردان خزاعی افزود: سطح زیرکشت زعفران در رشتخوار امسال نزدیک به پنج هزار و ۶۰۰ هکتار و میانگین تولید هم نزدیک به یک کیلوگرم محصول سرگل در هکتار بود.

وی ادامه داد: اکنون میزان اشتغال مستقیم در حوزه کشت زعفران ۷۸ هزار و ۴۰۰ نفر است که به طور مستقیم اقتصاد خانوار به زعفران وابسته و البته این رقم جدای از سایر افرادی است که به طور غیرمستقیم مشغول و آمار دقیق آن مشخص نیست.

خزاعی تصریح کرد: با وجود تغییرات اقلیمی، کاهش بارش و کمبود آب به دلیل خشکسالی پیاپی در این شهرستان، کاهش تولید زعفران را به همراه داشته است.

وی بیان کرد: با این حال زعفران به دلیل اشتغال‌زایی فصلی مناسب، هنوز مورد توجه بهره‌برداران و سایر شهروندان این خطه است.

مرکز شهرستان رشتخوار در ۲۱۶ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.