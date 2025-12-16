به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل زمانی‌نژاد فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان با اشاره به هشدار سطح قرمز هواشناسی و احتمال وقوع بارش‌های سنگین، کولاک، یخبندان و مخاطرات ناشی از آن، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان، امدادی و انتظامی شهرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و تمهیدات لازم برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی اندیشیده شده است .

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان افزود: با توجه به هم‌جواری شهرستان فیروزکوه با استان مازندران و تأثیرپذیری محورهای مواصلاتی از شرایط جوی، از مردم شریف شهرستان و مسافران درخواست می‌شود از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای کوهستانی خودداری کرده و پیش از هرگونه سفر، از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند.

فرماندار فیروزکوه همچنین توصیه کرد: رانندگان ضمن همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند و روستاییان و دامداران نیز تمهیدات لازم را برای حفاظت از دام‌ها و تأسیسات خود در نظر بگیرند.

زمانی‌نژاد تاکید کرد: ستاد مدیریت بحران شهرستان به‌صورت مستمر در حال رصد وضعیت جوی بوده و در صورت نیاز، اطلاع‌رسانی‌های لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.