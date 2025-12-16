اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از مردم خواست از سفر‌های غیر ضروری به محور‌های کوهستانی استان خودداری کنند



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: با توجه به هشدار هواشناسی و کاهش دما و بارش برف در روز‌های آتی در محور‌های کوهستانی استان مردم از سفر و گردش به مناطق ییلاقی و کوهستانی خودداری کنند.

محسن محمدنژاد با بیان اینکه۲۳ راهدارخانه در طول ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه‌های اصلی، فرعی و روستایی مازندران فعالیت دارند، افزود: ۳۰۶ راهدار در قالب ۴۰ پایگاه و گروه راهداری زمستانی با ۲۰۶ دستگاه ماشین آلات راهداری در ۳۷۰۰ کیلومتر از راه‌های برفگیر و کوهستانی با ارتفاع بالای هزار متر استان به انجام فعالیت‌های راهداری زمستانی مشغول هستند.

او ادامه داد: تمامی محور‌های اصلی و شریانی استان باز و تردد در آنها برقرار است، اما با توجه به کاهش دما در سطح محور‌های کوهستانی به رانندگانی که قصد تردد از محور‌های کوهستانی را دارند توصیه می‌شود ضمن رعایت قوانین و مقررات، تجهیزات و امکانات ایمنی از جمله زنجیر چرخ را همراه داشته باشند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان افزود: ولویت کاری راهداران در زمان بحران و شرایط نامناسب جوی، باز ماندن محور‌های شریانی و اصلی است به همین دلیل مردم با توجه به هشدار‌ها و اطلاعیه‌های مکرر در رسانه‌های حقیقی و مجازی از سفر و گردش به مناطق ییلاقی و کوهستانی پرهیز نمایند.

محمدنژاد با بیان اینکه موجودی انبار شن و نمک نیز کنترل شده است، ادامه داد: استفاده حداقلی از نمک را برای جلوگیری از آسیب رساندن به ابنیه فنی راه ضروری است

مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای استان نیز شماره تلفن ۱۴۱ (گویا) و همچنین سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۰۱۴۱ آماده پاسخ گویی به مسافرین و مردم عزیز برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های این استان می‌باشد.