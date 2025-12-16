پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی گفت: گلستان، با تکیه بر سرمایه اجتماعی، تنوعفرهنگی و طبیعت منحصربهفرد خود، در آستانه جهشی بزرگ در حوزه گردشگری و توسعه پایدار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحیامیری در جریان سفر استانی به گلستان و در حاشیه بازدید از موزه میراث روستایی و پارک جنگلی قُرُق، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گلستان جایگاهی ممتاز در جغرافیای فرهنگی و طبیعی ایران دارد، اظهار کرد: گلستان برای من، بر اساس تجربه سفرهای میدانی و گفتوگوی مستقیم با مردم و مدیران، به مثابه خورشیدی است که در ایرانزمین میدرخشد؛ هم نور میبخشد و هم حرارت.
وی با اشاره به انسجام شکلگرفته در مدیریت استان افزود: مدیریت استان، نمایندگان، روحانیت معزز و اقوام مختلف گلستان به یک فهم مشترک و تصمیم راهبردی رسیدهاند؛ کنار گذاشتن حواشی و تمرکز کامل بر توسعه. این تصمیم، تصمیمی درست، عاقلانه و آیندهساز است و نتایج آن در آیندهای نزدیک بهوضوح نمایان خواهد شد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به طرح بزرگ پارک ۶۵۰ هکتاری قُرُق در بستر جنگلهای ثبتجهانیشده هیرکانی تصریح کرد: قُرُق امروز نماد توسعه مبتنی بر مطالعه، احترام به محیطزیست و بهرهبرداری مسئولانه از طبیعت است. این مجموعه، بیتردید یکی از بزرگترین و زیباترین پارکهای جنگلی ایران خواهد بود.
صالحیامیری با تشریح ابعاد موزه میراث روستایی گلستان گفت: در ۵۰ هکتار از این پارک، دهکدهای فرهنگی در حال شکلگیری است که در آن، بناهای تاریخی روستاهای سراسر استان با حفظ اصالت و از طریق فرآیندهای مهندسی دقیق بازآفرینی میشود. تاکنون ۶ بنای روستایی احداث شده و طبق برنامهریزی انجامشده، مرحله نخست این مجموعه تا نوروز یا در نهایت پایان بهار آینده افتتاح خواهد شد.
وی با دعوت از مردم ایران برای بازدید از این مجموعه افزود: در بیش از ۷۰ سفر استانی که در سراسر کشور داشتهام، با اطمینان میگویم گلستان قصهای متفاوت دارد. این جغرافیا یکی از زیباترین نقاط طبیعی ایران است و بازدید از پارک جنگلی قُرُق را به همه هموطنان، بهویژه مسافران نوروزی و زائران مسیر مشهد مقدس، توصیه میکنم.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به افق بهرهبرداری کامل طرح خاطرنشان کرد: طبق اعلام شهردار، این مجموعه تا نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری کامل خواهد رسید و به یکی از کانونهای اصلی گردشگری شمال کشور تبدیل میشود.
صالحیامیری در ادامه با قدردانی از رسانه ملی گفت: از صداوسیما انتظار داریم با انعکاس گستردهتر و حرفهایتر، این ظرفیتهای کمنظیر را به مردم ایران و مخاطبان جهانی معرفی کند.
وی افزود: در وزارت میراثفرهنگی، برنامه معرفی جاذبههای ایران به زبانهای مختلف دنیا در دستور کار است و گلستان، بهویژه پارک جنگلی قُرُق، یکی از محورهای اصلی این معرفی خواهد بود.
وزیر میراثفرهنگی همچنین به دیگر پروژههای مهم استان اشاره کرد و گفت: در موضوع آشوراده، با مصوبه دولت و با رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی، گردشگری پایدار در دستور کار قرار دارد؛ بدون ایجاد سازههای سنگین و با حفظ اصالت طبیعی. همزمان، مرمت بناهای تاریخی این منطقه نیز در مراحل پایانی قرار دارد.
وی درباره دیوار تاریخی گرگان تصریح کرد: این اثر فاخر، ظرفیتی راهبردی برای هویتبخشی نوین به استان گلستان و ایران دارد. کاوشهای علمی آغاز شده و هدف نهایی، ثبتجهانی این میراث ارزشمند است.
صالحیامیری با اشاره به راهبرد کلان وزارتخانه افزود: حضور میدانی مدیران ارشد، بخشی از سیاست ما برای شناخت دقیق مسائل و تصمیمسازی مبتنی بر واقعیتهای محلی است.
وی با اشاره به تأمین منابع مالی طرح قُرُق گفت: برای تکمیل این مجموعه و زیرساختهای آن، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که با همراهی استاندار و نمایندگان استان، تأمین آن را متعهد شدهایم.