معاون عملیات هلال‌احمر از کوهنوردان خواست طی روز‌های آینده از هرگونه صعود به ارتفاعات به‌ویژه در شرایط هشدار نارنجی و قرمز به‌طور جدی پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین کبادی معاون عملیات هلال‌احمر با تأکید بر اینکه متأسفانه شاهد عدم رعایت هشدار‌ها و ضوابط صعود به ارتفاعات هستیم، اظهار کرد در همین چند روز گذشته بانوی کوهنوردی در ارتفاعات دماوند اقدام به صعود کرده که متأسفانه مفقود شده و تیم‌های امدادی هلال‌احمر در حال جست‌و‌جو هستند، اما تاکنون پیدا نشده است.

وی با بیان اینکه شرایط جوی در ارتفاعات ساعت به ساعت و روز به روز بدتر می‌شود، افزود در حال حاضر با شرایط ناپایدار جوی مواجه هستیم و زمانی که هشدار‌های قرمز و نارنجی صادر می‌شود، وضعیت در ارتفاعات به‌مراتب سخت‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود.

این مقام مسئول در هلال‌احمر تأکید کرد با توجه به هشدار‌های صادرشده، از همه کوهنوردان و طبیعت‌گردان می‌خواهیم طی روز‌های آینده از هرگونه صعود به ارتفاعات جداً پرهیز کنند.

کبادی ادامه داد در صورتی که قرار است برنامه‌ای در مناطقی که فاقد هشدار جوی هستند اجرا شود، این برنامه‌ها باید حتماً به‌صورت تیمی، در قالب گروه‌های حرفه‌ای و از طریق باشگاه‌هایی که دارای سازوکار مشخص و مورد تأیید فدراسیون کوهنوردی هستند و بر اساس اصول و ضوابط ابلاغ‌شده اقدام شود.

وی با تأکید مجدد بر نامناسب بودن شرایط فعلی گفت روز‌های آینده زمان مناسبی برای اجرای برنامه‌های کوهنوردی و صعود نیست.

کبادی در پایان خاطرنشان کرد شبکه امداد و نجات کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند، برنامه‌های عملیاتی متناسب با هر منطقه مستعد خطر به‌ویژه سیلاب تدوین شده و تیم‌های واکنش سریع، خودروها، تجهیزات لجستیکی و پایگاه‌های امداد و نجات در وضعیت کامل آماده‌باش هستند.