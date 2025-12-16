پخش زنده
سازمان زمینشناسی در کمیته ملی طبیعتگردی هشدار داد گردشگری کنترلنشده و برداشت غیرمجاز خاک رنگی، میراث زمینشناختی جزیره هرمز را در معرض تخریب تجدیدناپذیر قرار داده است.
به گزاش خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، در نشست کمیته ملی طبیعتگردی با حضور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، مدیران سازمان حفاظت محیطزیست و نمایندگان دستگاههای مرتبط، سازمان زمینشناسی گزارشی از ظرفیتهای زمینشناسی جزیره هرمز ارائه داد.
این گزارش با تمرکز بر مخاطرات انسانی و مدیریتی مانند گردشگری کنترلنشده، جابهجایی خاک رنگی، دفع نامناسب زباله و توسعه بدون ارزیابی زیستمحیطی، هشدار داد تداوم این روند به تخریب تجدیدناپذیر میراث طبیعی جزیره منجر میشود.
کارشناسان سازمان تأکید کردند از بین رفتن یکپارچگی گنبد نمکی، ارزشهای علمی و زیباییشناختی هرمز را تهدید میکند.
سازمان زمینشناسی پیشنهادهایی عملی از جمله: ثبت جزیره در فهرست میراث طبیعی ملی با تعیین عرصه و حریم حفاظتی، تدوین طرح مدیریت یکپارچه با محوریت زمینشناسی، محیطزیست و گردشگری، ساماندهی گردشگری بر اساس ظرفیت برد، ایجاد زیرساختهای مدیریت پسماند، توانمندسازی جامعه محلی و بررسی الحاق به ژئوپارک جهانی قشم بر اساس استانداردهای یونسکو با حل مسائل تقسیمات کشوری ارایه داد.