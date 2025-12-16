پخش زنده
در نشستی راهکارهای ارتقای مهارتآموزی ، توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و تقویت ارتباط بین دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی و بخش خصوصی متناسب با نیاز بازار کار استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کارگروه توسعه مهارت استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی برگزار شد.
در این جلسه راهکارهای ارتقای مهارتآموزی متناسب با نیاز بازار کار استان، توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و تقویت ارتباط بین دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر ضرورت شناسایی ظرفیتها و مزیتهای اقتصادی استان، بهویژه در حوزههای صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات تأکید شد تا برنامههای مهارتآموزی بهصورت هدفمند و کاربردی طراحی و اجرا شود.