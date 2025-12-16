با بیان اینکه الگوی مصرف مواد مخدر با روند کشوری به سمت مواد صنعتی و محرک تغییر کرده است، گفت: سن شروع مصرف مواد کاهش یافته است، به گونه‌ای که نوجوانان و جوانان بیش از گذشته در معرض تهدید قرار دارند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری امروز در افتتاحیه کارگاه آموزشی نهضت فراگیر پیشگیری از اعتیاد

وی با بیان اینکه خراسان رضوی به دلایل متعدد از جمله قرار گرفتن در مسیر‌های ترانزیتی، جمعیت قابل توجه و وجود کانون‌های حاشیه‌نشینی با شرایط ویژه در حوزه مواد مخدر مواجه است، بیان کرد: این وضعیت ایجاب می‌کند نگاه ما به مسئله عمیق‌تر و دقیق‌تر باشد.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم با پدیده مواد مخدر مرتبط است، این واقعیت‌ها نشان می‌دهد استان ما صرفاً با یک مسئله انتظامی مواجه نیست، بلکه با یک مسئله اجتماعی چندلایه و پیچیده روبرواست.

مظفری گفت: اگر پیشگیری تقویت نشود، اگر خانواده‌ها توانمند نشوند و اگر درمان به بازتوانی پایدار منتهی نگردد، چرخه اعتیاد به شکل جدید به جامعه بازخواهد گشت.

وی با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته در حوزه مقابله با قاچاق و برخورد با شبکه‌های توزیع نسبتاً مناسب بوده است، افزود: این واقعیت‌ها نشان می‌دهد استان ما باید بیش از گذشته به مسئله توجه علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای مقابله و پیشگیری توجه داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم انجام سیاست‌گذاری‌ها بر پایه مطالعات میدانی، پژوهش‌های علمی و داده‌های دقیق تاکید و اظهار کرد: ارتباط نظام‌مند با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌های تخصصی باید تقویت شود و تصمیم‌سازی‌ها از تجربه‌محوری صرف به سمت رویکرد‌های علمی، شواهد محور و آینده‌نگر حرکت کنند.

رویکرد ترکیبی پلیس در مبارزه با مواد مخدر

فرمانده انتظامی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: رویکرد پلیس در امر مبارزه با مواد مخدر ترکیبی از اقدامات مقابله‌ای قانونی، پیشگیری اجتماعی و فرهنگی، مشارکت مردمی و حمایت از مراکز درمان و بازپروری با بهره‌گیری از فناوری و اطلاعات است.

سردار سرتیپ محمدکاظم تقوی افزود: رویکرد انتظامی در این حوزه مبتنی بر روش‌های مقابله‌ای قانونی و انتظامی است و در کنار آن نگاه خاصی به رویکرد‌های پیشگیرانه اجتماعی و فرهنگی داریم.

وی با بیان اینکه رویکرد پلیس در مبارزه با مواد مخدر اطلاعات محور است، بیان کرد: جغرافیای سخت استان خراسان رضوی و شرایط مرزی، عملیات مقابله را با پیچیدگی‌های خاصی مواجه کرده است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: رویکرد حمایتی و بازپروری در درمان معتادان یکی از نقاط کلیدی است که باید به آن پرداخته شود. رویکرد همکاری بین‌سازمانی و بین‌المللی نیز از موضوعاتی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد. در نگاه پلیس توجه به ارتقای مهارت و تخصص نیرو‌ها نیز از ارکان مهم موفقیت در این مبارزه است.

تقوی گفت: انسداد مرز‌ها نیز در امر مبارزه با مواد مخدر از جمله اولویت‌ها است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.

لزوم مردمی کردن مبارزه با مواد مخدر

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی نیز با تأکید بر اینکه مقابله با مواد مخدر تنها از عهده یک نهاد برنمی‌آید، گفت: مردمی کردن این مبارزه در دستور کار قرار گرفته و در استان با همراهی دستگاه‌های مربوطه در حال انجام است.

علی زندی افزود: مردمی کردن مبارزه با مواد مخدر در راستای سیاست‌های مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر پیگیری می‌شود و در خراسان رضوی نیز با محوریت استاندار و همراهی کلیه دستگاه‌های عضو ستاد به بهترین شکل در حال اجرا است.

وی اظهار کرد: بیش از چهار هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز کشور در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جان خود را تقدیم کرده‌اند و این راه همچنان ادامه دارد.