سیرک بازان ایرانی و پرتغالی، با آیتم‌های هوایی، زمینی، موتورسواری و آکروبات در یزد به اجرای نمایش می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجری سیرک با اشاره به اینکه این برنامه تلفیقی از هنرمندان خارجی و ایرانی است افزود: در این سیرک برنامه‌های فوق العاده جذابی از بهترین سیرک بازان جهان به نمایش در می‌آید.

فتحی گفت: مردم یزد لایق و شایسته چنین برنامه و رویداد بزرگی هستند و قول می‌دهیم هر فردی به این برنامه بیاید، ناراضی بیرون نمی‌رود.

وی گفت: این سیرک همه روزه در دو سانس از ساعت ۱۸ الی ۲۰:۳۰ و ۲۱ الی ۲۳:۳۰ شامل آیتم‌های هوایی، زمینی، موتورسواری و آکروبات به اجرای نمایش می‌پردازد.