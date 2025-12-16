نمایش بهترین سیرک بازان جهان در یزد
سیرک بازان ایرانی و پرتغالی، با آیتمهای هوایی، زمینی، موتورسواری و آکروبات در یزد به اجرای نمایش میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مجری سیرک با اشاره به اینکه این برنامه تلفیقی از هنرمندان خارجی و ایرانی است افزود: در این سیرک برنامههای فوق العاده جذابی از بهترین سیرک بازان جهان به نمایش در میآید.
فتحی گفت: مردم یزد لایق و شایسته چنین برنامه و رویداد بزرگی هستند و قول میدهیم هر فردی به این برنامه بیاید، ناراضی بیرون نمیرود.
وی گفت: این سیرک همه روزه در دو سانس از ساعت ۱۸ الی ۲۰:۳۰ و ۲۱ الی ۲۳:۳۰ شامل آیتمهای هوایی، زمینی، موتورسواری و آکروبات به اجرای نمایش میپردازد.