\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u0635\u063a\u0631\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u06f2\u06f5\u06f0 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u06f1\u06f1\u06f1 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0627\u0634\u06cc\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a \u0628\u0631\u0641\u0631\u0648\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u062a \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u062f: \u067e\u0646\u062c \u0647\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u06cc\u0633\u0647 \u0634\u0646 \u0648 \u0645\u0627\u0633\u0647 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0645\u062e\u0627\u0632\u0646 \u0645\u062e\u0635\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0627\u0628\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0633\u0646\u0646\u062f\u062c \u062a\u0639\u0628\u06cc\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n