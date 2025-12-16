به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس مسئول امور بیماری‌های خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی در همایش آگاهی‌بخشی بیماری‌ام‌اس گفت: استان همدان با حدود ۴ هزار بیمار شناسایی‌شده‌ ام‌اس، در رتبه پنجم کشور از نظر شیوع این بیماری قرار دارد؛ در حالی که جمعیت استان قابل مقایسه با استان‌های پرجمعیت کشور نیست.

نگار عقیقی افزود: بیش از ۳ هزار نفر از بیماران‌ام‌اس استان در سنین فعال ۱۹ تا ۶۰ سال قرار دارند و این بیماری مستقیماً نیروی کار و زندگی اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او با بیان اینکه آمار ابتلا در زنان چهار برابر مردان است که بالاتر از میانگین جهانی محسوب می‌شود، کاهش سن ابتلا تا دوره نوجوانی را یکی از نگران‌کننده‌ترین روند‌ها دانست.

کارشناس مسئول امور بیماری‌های خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد: کمبود ویتامین D، اضطراب و استرس، کم‌تحرکی و سبک زندگی ناسالم از مهم‌ترین عوامل خطر قابل مداخله هستند که مدارس می‌توانند نقش کلیدی در کنترل آنها ایفا کنند.

عقیقی گفت: نور خورشید، تحرک بدنی منظم و آرامش روان، سه عامل اصلی در کاهش خطر ابتلا به‌ام‌اس هستند که باید از سنین مدرسه در دانش‌آموزان نهادینه شوند.