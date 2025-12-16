پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: به منظور ایمنسازی و بهروزرسانی فناوریهای گندزدایی آب سامانه گندزدایی محولی آبژاول در شهرهای بوشهر و برازجان جایگزین تجهیزات قدیمی کلررزنی گازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی بردستانی افزود: در این عملیات، تجهیزات قدیمی کلرزن گازی مبتنی بر کپسولهای یکتنی کلر که سالها با خطر بالا، پیچیدگیهای عملیاتی و الزامات ایمنی سختگیرانه کار میکردند، به طور کامل از مدار خارج و سامانه تزریق محلولی با ظرفیت بالا جایگزین شده است.
وی بیان کرد: این طرح که یکی از مهمترین برنامههای ایمنسازی و بهروزرسانی فناوریهای گندزدایی درسالهای گذشته است، شامل مجموعه عملیات تجهیز، نصب، بازسازی زیرساختی، خرید مخازن تخصصی و دوزینگپمپ بوده و در مجموع بیش از ۲۵ میلیارد ریال هزینه داشتهاست.
بردستانی ادامه داد: در چارچوب این طرح، مخازن ۱۰ هزار لیتری از نوع کاروگیت برای ذخیره و آمادهسازی محلول هیپوکلریت سدیم نصب و سامانه تزریق مجهز به دوزینگپمپهای اتوماتیک با قابلیت تنظیم دقیق دبی و دوز گندزدا شدهاست.
وی بیان کرد: این تجهیزات با طراحی نوین و راندمان بالا، امکان گندزدایی پایدار، کنترلپذیر و یکنواخت را فراهم کرده و نیاز به حضور مستمر اپراتور و عملیات دستی را به حداقل رسانده است.
بردستانی با اشاره به مزایای استفاده از آبژاول نسبت به کلر گازی بیان کرد: این فناوری علاوه بر حذف کامل خطرات حادثهخیز نظیر نشت گاز، موجب کاهش تنش عملیاتی، افزایش ضریب اطمینان سیستم و کاهش فرسایش شیمیایی تجهیزات نیز شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به تکمیل و استانداردسازی زیرساختهای مرتبط با این طرح افزود: در جریان اجرای طرح، خطوط انتقال، مسیرهای تغذیه، تابلوهای برق ، اتصالات تخصصی و بسترهای لولهگذاری بهصورت کامل اصلاح و استانداردسازی شده تا کارکرد تجهیزات جدید با بیشترین پایداری و کمترین آسیبپذیری انجام گیرد.