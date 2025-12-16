به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور با اعلام اینکه از ابتدای آذرماه تاکنون بیش از ۲۰۶ هزار و ۸۰۰ فقره تخلف شبانه در سطح شهر تهران ثبت و با آنها برخورد قانونی شده است، گفت: بخش عمده این تخلفات مربوط به سرعت غیرمجاز، نقص فنی خودرو‌ها و مشکلات سامانه روشنایی بوده و رانندگی در شب به دلیل کاهش دید و افزایش احتمال بروز خطا نیازمند دقت و رعایت بیشتر قوانین است.

سردار موسوی‌پور تصریح کرد: بیش از ۲۴ هزار و ۶۷۰ فقره تخلف مربوط به تجاوز از سرعت مجاز بوده و بیش از ۱۱ هزار فقره به دلیل نقص فنی مؤثر یا مشکلات سامانه روشنایی ثبت شده است.

وی افزود: همچنین بیش از ۶ هزار و ۱۰۰ فقره تخلف شامل نداشتن یا نقص چراغ‌های جلو، عقب، ترمز یا راهنما و تغییر رنگ چراغ‌ها بوده و بیش از ۳ هزار و ۶۳۰ فقره تخلف به دلیل استفاده از نورافکن یا چراغ‌های خیره‌کننده و غیرمجاز رخ داده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: علاوه بر این، بیش از هزار و ۷۴۰ فقره تخلف ناشی از حمل زباله، نخاله و مصالح ساختمانی بدون حفاظ و پوشش لازم بوده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از رانندگان خواست پیش از حرکت در شب از سلامت چراغ‌ها و سامانه روشنایی خودرو اطمینان حاصل کرده، از سرعت غیرمجاز پرهیز کنند، فاصله ایمن با خودرو‌های دیگر را رعایت کرده و از استفاده چراغ‌های غیرمجاز و خیره‌کننده خودداری کنند. در صورت حمل بار نیز رعایت پوشش و حفاظ مناسب ضروری است.