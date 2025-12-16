پخش زنده
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنیهای فشرده منطقهای، برای دیدار و مذاکره با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و مقامات سیاسی و پارلمانی این کشور، وارد مسکو شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ سیدعباس عراقچی در ادامه رایزنیهای فشرده منطقهای، ظهر امروز سهشنبه در صدر هیئت بلندپایه سیاسی، برای دیدار و گفتوگو با همتای روس خود و مقامات سیاسی و پارلمانی این کشور، با استقبال سفیر ایران و مقامات وزارت امورخارجه روسیه، وارد فرودگاه ونوکووای مسکو شد.
سیدعباس عراقچی روز دوشنبه پیش از سفر به مسکو، در مینسک پایتخت بلاروس با رئیس جمهور، وزیرامورخارجه و دبیر شورای امنیت ملی این کشور دیدار و درباره راههای توسعه و تحکیم مناسبات تهران و مینسک مذاکره کرد.
وزارت امور خارجه روسیه در آستانه این سفر اعلام کرد: وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در سفری رسمی به مسکو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار و در ارتباط با موضوعات مختلف گفتوگو خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: عراقچی و لاوروف در این دیدار درباره مسائل بینالمللی جاری از جمله موضوع برنامه هستهای ایران و مسائل منطقهای مورد علاقه طرفین تبادل نظر میکنند.
بنا بر اعلام وزارت امور خارجه روسیه، در این دیدار همچنین توجه ویژهای به مسائل جاری در روابط دوجانبه روابط روسیه و ایران خواهد شد که پس از لازمالاجرا شدن معاهده جامع راهبردی در مهرماه ۱۴۰۴ به سطح کیفی جدیدی از مشارکت جامع استراتژیک رسیده است.
عراقچی عصر امروز همچنین با برخی مقامات مجلس دومای دولتی روسیه دیدار و مذاکره میکند.
رئیس دستگاه سیاست خارجی کشورمان روز چهارشنبه با سرگئی لاوروف همتای روسی خود دیدار خواهد داشت.
سخنرانی در دانشگاه روابط بینالملل مسکو و دیدار با مدیران نهادها و دیپلماتهای سفارت ایران در روسیه از دیگر برنامههای سیدعباس عراقچی در مسکو خواهد بود.