مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی از روند صعودی مصرف آبزیان استان گفت: با برنامهریزیهایی نظیر گسترش مراکز عرضه مستقیم و برگزاری جشنوارههای آشپزی، پیشبینی میشود سرانه مصرف تا پایان سال جاری به ۸.۷ کیلوگرم برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، وی با تأکید بر جایگاه ممتاز استان،گفت: آذربایجان غربی برای چندمین سال متوالی، رتبه نخست تولید آبزیان در میان استانهای فاقد ساحل کشور را حفظ کرده و این موقعیت امسال نیز تثبیت شده است.
طبق گزارش مدیر شیلات، سال گذشته مجموع تولیدات آبزی شامل انواع گونهها در استان ۲۰ هزار تن بوده که برای امسال این رقم با رشد مورد انتظار به ۲۱ هزار تن خواهد رسید.
در همین رابطه، حدود هفت هزار تن آبزی از منابع آبی داخلی استان توسط نزدیک به هزار صیاد برداشت شده و عملیات بازسازی ذخایر آبی با جدیت دنبال میشود.
در راستای این اقدامات، بیش از ۱۱ میلیون قطعه بچهماهی گرمابی در مرکز شهید کاظمی پلدشت تولید و در منابع آبهای غیرشرب رهاسازی شده و بخشی از آن به استانهای همسایه صادر شده است.
لطفی همچنین به ظرفیت بالای تولید ماهیان سردآبی اشاره کرد و افزود: در پنج مرکز بزرگ تکثیر، امسال بیش از ۵۰ میلیون قطعه تخم چشمزده قزلآلا با کیفیت بالا تولید شده است، در حالی که ظرفیت اسمی استان در این زمینه از ۱۰۰ میلیون قطعه فراتر میرود.
در بخش اشتغال، در حال حاضر حدود سه هزار نفر مستقیماً در حوزه شیلات فعال هستند و برنامه مدونی برای دو برابر کردن این میزان نیروی کار در دستور کار قرار دارد. صنایع تکمیلی مانند تولید پودر ماهی، بستهبندی شاهمیگو و تجهیزات شیلاتی نیز فعال بوده و از توسعه آنها حمایت میشود. علاوه بر این، تولید ماهیان زینتی که سالانه حدود هشت میلیون قطعه است، امسال پیشبینی میشود به ۸.۵ میلیون قطعه افزایش یابد.
در بخش سرمایهگذاری، با تزریق ۲۵۰ میلیارد ریال، پنج مزرعه پرورش ماهیان سردآبی و دو مزرعه پرورش آرتمیا به بهرهبرداری رسید که این پروژهها موجب اشتغال مستقیم ۳۰ نفر شده و ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ تن قزلآلا و بیش از ۱۰ تن سیست و بیومس آرتمیا را به ظرفیت استان اضافه کردند.