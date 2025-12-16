به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس تهران روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد و بلیت‌فروشی این مسابقه از ساعت ۱۲ امروز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه به‌صورت الکترونیکی آغاز شد.

بلیت‌های این دیدار تنها از طریق سامانه رسمی بلیت‌فروشی باشگاه تراکتور به نشانی زیر در دسترس هواداران قرار دارد:

http://ticket.tractor-club.com

به نقل ازرسانه رسمی باشگاه تراکتوردر روز سه‌شنبه ۲۵ آذر، تمامی هواداران آقا که برای دیدار تراکتور و پیکان بلیت تهیه کرده بودند و همچنین هواداران خانمی که در آن مسابقه بلیت ۱۵۰ هزار تومانی خریداری کرده‌اند، بلیت آنها به‌صورت خودکار برای دیدار مقابل پرسپولیس رزرو شده است.