دادستان قزوین گفت: حقوق شکات پرونده رضایت خودرو از مرحله اثبات به مرحله وصول رسیده و تثبیت شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عسگری، دادستان قزوین، با اعلام آخرین وضعیت پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، اظهار داشت: پرونده در بهترین وضعیت خود از زمان تشکیل قرار دارد و حقوق شکات از مرحله اثبات به مرحله وصول رسیده و تثبیت شده است.

وی افزود: متهمین متوجه قاطعیت دستگاه قضایی شده‌اند و برای جبران خسارات تلاش می‌کنند. مزایده اموال شرکت در حال انجام است، مرحله اول برگزار شده و تعدادی از اموال به فروش رفته است و مزایده دوم نیز در حال برگزاری است.

دادستان قزوین تأکید کرد: شکات مطمئن باشند که با فروش قانونی اموال، حقوق آنها به زودی پرداخت خواهد شد.