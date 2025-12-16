جشن آموزش ترافیک کودکان کار در یزد
جشن آموزش ترافیک برای ۱۵۰ نفر از کودکان کار در سطح شهر یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس سازمان حمل و نقل و بار شهرداری یزد با بیان اینکه کودکان کار به دلیل حضور بیشتر در معابر شهری نیازمند آموزشهای ترافیکی بیشتری هستند افزود: امسال برآن شدیم تا هفته حمل و نقل را با آموزش این عزیزان شروع کنیم.
دهقان گفت: این جشن با همکاری برخی سازمانهای مردم نهاد با هدف آموزش و ارتقای ترافیک و فرهنگ سازی استفاده از حمل و نقل عمومی برگزار شد.
وی یاداور شد: در هفته حمل و نقل جشن بزرگ هفته حمل و نقل با حضور رانندگان، راه اندازی ایستگاههای خودرو برقی و رونمایی از سامانه بلیطهای هوشمند یزد من را خواهیم داشت.
هفته حمل و نقل از بیست و ششم آذرماه شروع میشود.