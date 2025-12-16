پخش زنده
گشت و کنترل میدانی در منطقه حفاظتشده تالاب نوروزلو و سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه با هدف پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب با تأکید بر ضرورت پایش مستمر جمعیت پرندگان مهاجر، از اجرای گشت و کنترل میدانی در منطقه حفاظتشده تالاب نوروزلو و سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه با هدف پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان خبر داد.
موسی جسور با اعلام این خبر گفت: یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب با همکاری اداره دامپزشکی شهرستان، با حضور در زیستگاههای محل تجمع پرندگان مهاجر، وضعیت بهداشتی، رفتاری و جمعیتی این گونهها را بهصورت میدانی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
وی افزود: در جریان این پایش، وضعیت ظاهری پرندگان از جمله رفتار، میزان تحرک، علائم احتمالی بیماری، موارد مرگومیر و هرگونه تغییر غیرعادی در جمعیت بررسی شد و نقاط حساس شامل تالاب نوروزلو، قرهقشلاق بناب، آبگیرها و مناطق دارای تراکم بالای پرندگان آبزی و کنارآبزی تحت پایش قرار گرفت.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب اظهار کرد: مشاهدات میدانی ثبت و بهمنظور تحلیل و بررسیهای تکمیلی به واحدهای تخصصی دامپزشکی ارسال شد و هماهنگیهای لازم با دستگاههای مرتبط برای آمادگی در صورت مشاهده موارد مشکوک انجام گرفت.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در این مرحله از گشت و پایش، هیچگونه مورد غیرعادی یا نشانه مشکوک به آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در منطقه مشاهده نشد.