عکس خبری فراتر از ثبت یک لحظه، به‌عنوان پیوست فرهنگی رخداد‌ها و یکی از ماندگارترین اسناد تصویری تاریخ معاصر شناخته می‌شود؛ موضوعی که در گفت‌و‌گو با رسول اولیازاده در استودیوی شبکه خبر، هنرمند عکاس و مدرس رشته عکاسی، مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اولیازاده با اشاره به جایگاه عکس خبری در ثبت تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بر این باور است که هر رخداد می‌تواند با یک عکس ، به سندی برای آینده تبدیل شود؛ سندی که نسل‌های بعدی می‌توانند بر اساس آن، رویداد‌های گذشته را تحلیل و حتی برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

از این منظر، عکس خبری تنها ثبت یک اتفاق در لحظه نیست، بلکه حامل معنا، پیام و روایت است.

وی در تحلیل جایگاه عکس در عصر گسترش شبکه‌های اجتماعی، بر قدرت تصویر ثابت تأکید می‌کند و معتقد است با وجود فراوانی و سهولت تولید ویدیو، عکس همچنان نقش برجسته‌تری در انتقال پیام دارد.

به گفته او، تصویر متحرک از عناصر کمکی مانند صدا، موسیقی و حرکت بهره می‌برد، اما عکس تنها با یک فریم صامت باید خلأ تمام این عناصر را جبران کند؛ مسئله‌ای که بدون نگاه خلاق عکاس و توجه جدی به زیبایی‌شناسی، ترکیب‌بندی و کمپوزیسیون امکان‌پذیر نیست.

این مدرس عکاسی با اشاره به حجم عظیم تولید تصاویر در جهان، تفاوت میان «عکاس» و «عکس بردار» را یادآور می‌شود و تأکید دارد بخش عمده تصاویر منتشرشده فاقد نگاه عمیق عکاسانه هستند و به همین دلیل، مخاطب تنها روی آثاری مکث می‌کند که از شناخت دقیق سوژه ، روایت‌گری بصری و اصول زیبایی‌شناسی برخوردار باشند.

در ادامه ، اولیازاده به تحلیل مجموعه عکس‌هایی پرداخت که به‌تازگی به نمایش درآمده‌اند و بخش ابتدایی آنها به رخداد‌های مرتبط با غزه ، فلسطین و مقاومت اختصاص دارد؛ رخداد‌هایی که طی دو سال گذشته افکار عمومی جهان را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند.

به اعتقاد او، این مجموعه از نظر انتخاب سوژه، موسیقی، تدوین و چیدمان، منسجم و اثرگذار بوده است.

وی در تشریح یکی از شاخص‌ترین عکس‌های این مجموعه که به زندگی روزمره مردم غزه می‌پردازد، تداوم حیات در دل ویرانی را به‌عنوان محور اصلی تصویر معرفی می‌کند.

حضور زن در کادر، پخت‌وپز در میان خرابه‌ها و تقسیم‌بندی هوشمندانه تصویر میان آسمان غبارآلود و نور شفق، نماد ایستادگی، امید و آینده‌ای روشن تلقی می‌شود. از نگاه او، مقاومت بدون تداوم زندگی معنا پیدا نمی‌کند و عکس خبری دقیقاً باید این پیوند را به تصویر بکشد.

اولیازاده همچنین یکی دیگر از عکس‌های مجموعه را که صحنه آتش‌سوزی و حرکت انسانی تنها در میان ویرانی‌ها را نشان می‌دهد، نمونه‌ای از روایت بصری امید دانست. جهت حرکت سوژه ، زاویه رو به بالای دوربین و تقابل انسان با بحران، پیامی روشن از عبور از بحران و ساختن آینده را منتقل می‌کند.

وی در تحلیل عکسی بدون حضور انسان و با محوریت کلاغ‌ها، استفاده نمادین از فضا، مه و سازه‌های شهری را نشانه‌ای از ویرانی موقت و امید به افق روشن آینده ارزیابی کرد؛ تصویری که با وجود فضای تیره، نوید تعالی و رشد را در لایه‌های پنهان خود دارد.

در جمع‌بندی این گفت‌و‌گو، اولیا زاده آینده عکس خبری را وابسته به عملکرد و صداقت عکاس خبری دانست ، از این منظر، عکاس خبری قاضی نیست، بلکه روایتگر واقعیت است و باید بدون جهت‌گیری و قضاوت، آنچه رخ داده را ثبت کند.

نمونه بارز این رویکرد، عکس‌های ثبت‌شده از غزه است که با وجود جان‌باختن شماری از عکاسان، تأثیر عمیقی بر افکار عمومی جهان گذاشت و جایگاه عکس خبری را به‌عنوان رسانه‌ای تأثیرگذار تثبیت کرد.

­