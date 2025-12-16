مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از انعقاد قرارداد اجاره ۸۰ هکتار از اراضی واگذاری به منظور احداث نیروگاه خورشیدی در شهرستان‌های خوی، میاندوآب و ارومیه خبر داد.

صفر حسین زاده گفت: چهار مورد واگذاری اراضی در شهرستان‌های خوی، میاندوآب و ارومیه به مساحت بیش از ۸۰ هکتار زمین‌های ملی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در ابتدای سال جاری تاکنون انجام شده است.

وی گفت: نیروگاه‌های خورشیدی به عنوان یکی از دسترس‌ترین واقتصادی‌ترین منابع تولید برق هستند و واگذاری اراضی ملی برای این طرح از اولویت اصلی این مدیریت است و به طور جدی در حال پیگیری واگذاری اراضی ملی به متقاضیان است.