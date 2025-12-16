پخش زنده
مدیرکل پست استان درباره افزایش ارسال پیامکهای جعلی با عنوان بسته و مرسوله پستی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حسن ایزدپناه، مدیرکل پست استان گلستان با اشاره به افزایش ارسال پیامکهای جعلی با عنوان «بسته یا مرسوله پستی»، از شهروندان خواست ضمن هوشیاری کامل، به سرشماره پیامکها توجه ویژه داشته و از باز کردن لینکهای ناشناس و مشکوک خودداری کنند.
وی تأکید کرد: پیامکهای رسمی و معتبر شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران صرفاً از طریق سرشماره «IRAN POST» برای مشتریان ارسال میشود و این پیامکها تنها شامل کد رهگیری مرسوله به منظور اطلاعرسانی و پیگیری وضعیت ارسال مرسولات پستی است و حاوی هیچگونه لینک پرداخت یا درخواست اطلاعات شخصی نیست.
مدیرکل پست استان گلستان افزود: به منظور حمایت از حقوق شهروندان و افزایش امنیت خدمات الکترونیکی، شرکت ملی پست سامانه اطلاعرسانی پیامکی و همچنین پیامرسانهای داخلی خود را با سرشماره رسمی «IRAN POST» راهاندازی کرده است.
ایزدپناه در پایان از شهروندان خواست در صورت دریافت پیامکهای مشکوک با عناوین پستی، ضمن بیتوجهی به محتوای آن، از کلیک روی لینکها خودداری کرده و اخبار و اطلاعیههای رسمی را تنها از طریق درگاهها و سرشمارههای معتبر شرکت ملی پست پیگیری کنند.