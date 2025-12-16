دادستان عمومی و انقلاب خلخال با بیان اینکه گران‌فروشی به بزرگترین دغدغه مردم خلخال تبدیل شده ، نسبت به کوتاهی در نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها در آستانه شب یلدا هشدار داد.

هشدار نسبت به افزایش قیمت‌ها به بهانه شب یلدا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مظفر رضایی در نشست با مسئولان نظارتی و بازرسی خلخال افزود: با اینکه بخشی از تورم‌ و گرانی کالای مصرفی مردم سراسری بوده و در همه جای کشور مشهود است، اما برخی از واحدهای صنفی در خلخال کالاهای خود را گران‌تر از سایر نقاط به چندین برابر قیمت متعارف به مردم عرضه می‌کنند.

وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی در خلخال بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: نظارت بر قیمت کالاها و نحوه ارائه خدمات واحدهای صنفی در این شهرستان مورد غفلت قرار گرفته و بازرسی‌های انجام شده از سطح بازار نیز بازدارنده از گران‌فروشی نبوده است.

دادستان عمومی و انقلاب خلخال با بیان اینکه امروز گران فروشی بزرگترین دغدغه مردم است، گفت: اصناف باید رعایت حال مردم را در این وضعیت اقتصادی کرده و انصاف را مراعات کنند.

مظفری با اشاره به قرار گرفتن در آستانه شب یلدا، بیان کرد: با توجه به ضرورت تهیه و تامین کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام، مسئولان مرتبط باید تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهند تا کالا در بازار به اندازه کافی وجود داشته باشد.

وی خواستار حضور موثر و مستمر بازرسان در سطح بازار شد و گفت: نظارت بر نحوه فعالیت واحدهای صنفی در خلخال باید افزایش یابد تا از گرانفروشی به مردم جلوگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت درج قیمت بر روی کالاهای عرضه شده توسط واحدهای صنفی اضافه کرد: با متخلفان طبق قانون بدون اغماض و به طور قاطع برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب خلخال همچنین خواستار اعلام قیمت آجیل، شیرینی و میوه با توجه به قرار گرفتن در آستانه شب یلدا جهت پیشگیری از هرگونه افزایش قیمت این کالاها در سطح بازار شد.