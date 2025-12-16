به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس شورای عالی استان‌ها در چهل و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در شهر چاف و چمخاله لنگرود، با اشاره به اینکه کشور در شرایط سختی قرار دارد، گفت: دشمن به هر طریقی به دنبال خدشه وارد کردن به کشور است و باید با حفظ وحدت و اتحاد، برای حل مشکلات و خدمت به مردم، به دولت و مجلس تلاش کنیم.

موسی الرضا حاجی بگلو شورا، مجلس و دولت را سه ضلع مهم کشور برای حل مشکل دانست و توجه به معیشت، اشتغال، اقتصاد و انرژی را از مهم‌ترین ترین وظایف مسئولان دولت و مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: پروژه‌های نیمه تمامی که با استفاده از منابع موجود قابلیت افتتاح دارند باید هرچه سریعتر تکمیل و افتتاح شوند.

رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین با اشاره به منایع از محل ارزش افزوده گفت: کار کارشناسی برای مصوب کردن توزیع عادلانه منابع از محل ارزش افزوده بر اساس رشد بهره وری و رعایت الگوی مصرف انجام شده است.

وی همچنین از کمک برای خرید خودرو‌های صفر برای شورا‌های عالی استان‌ها خبر داد.