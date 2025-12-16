همزمان با نزدیک شدن به شب یلدا، طرح ویژه تنظیم بازار با هدف تأمین میوه و خشکبار با قیمت مناسب از امروز تا سوم دی‌ماه در بیش از هفت نقطه شهر یزد اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار یزد گفت: در راستای مدیریت بازار شب یلدا، جلسات هماهنگی متعددی با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله اصناف، صمت، جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط در شهرستان یزد برگزار شد که در نهایت به برنامه‌ریزی و اجرای طرح تنظیم بازار منجر شد.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح، بیش از هفت منطقه در شهر یزد به‌عنوان «سکو‌های تنظیم بازار» تعیین شده است که در آنها میوه و خشکبار ویژه شب یلدا با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب عرضه می‌شود. این اقلام در قالب بسته‌های تعریف‌شده و با قیمتی کمتر از نرخ مغازه‌های سطح شهر در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

فرماندار یزد گفت: تمرکز اصلی این برنامه بر دو موضوع کیفیت و قیمت بوده و توزیع اقلام تا سوم دی‌ماه ادامه خواهد داشت و اینکه این بسته ها، با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت‌ها، با نرخ تنظیم بازاری عرضه می‌شوند.

آقایی گفت: سکو‌های تنظیم بازار عمدتاً در محلات پرجمعیت شهر یزد مستقر شده‌اند و اطلاعات دقیق محل‌های توزیع از طریق شبکه‌های مجازی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت تا مردم بتوانند به‌راحتی از این طرح بهره‌مند شوند.