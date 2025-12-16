پخش زنده
شرکت آب منطقهای گیلان ضمن هماهنگی با دیگر دستگاههای اجرایی، آمادگی کامل خود را برای کاهش پیامدهای ناشی از بارشهای شدید و وقوع احتمالی سیلاب اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ با توجه به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر ورود سامانههای بارشی جدید به گیلان، جلسه فوری برای پاسخ به بحران و مدیریت شرایط اضطراری به ریاست مدیرعامل آب منطقهای گیلان برگزار شد.
در این نشست اضطراری، علی ملکی آزارکی، مسئول پدافند غیرعامل و عمران مومنی، مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقهای گیلان گزارشی از وضعیت موجود ارائه کردند.
همچنین محمدجواد خانیپور، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت، با اعلام آخرین وضعیت مجاری آبی و تأسیسات هیدرولیکی استان در کانونهای پیشبینیشده بارش، تهدیدهای احتمالی را تشریح کرد.
وحید خرّمی مدیرعامل شرکت آب منطقهای گیلان هم در ادامه این جلسه، با قدردانی از همراهی استاندار در ایجاد هماهنگی بیندستگاهی، اهداف تشکیل این نشست را تشریح و تشکیل ستاد راهبری کنترل و کاهش خطر وقوع سیل عنوان کرد.
وی بر اطلاعرسانی و آگاهیبخشی سریع به عنوان یکی از وظایف این دستگاه به مردم تأکید کرد.
برنامههای محوری این نشست اضطراری به شرح زیر اعلام شد:
۱- پایش و رصد مستمر سامانههای جهانی و داخلی پیشبینی بارش و تحلیل جبهههای بارشی فعال در گیلان
۲- اعلام هشدارهای لازم و اطلاع رسانی بهموقع به نهادهای مربوطه و عموم مردم
۳- اعلام آمادهباش و هماهنگی برای اجرای تمهیدات پیشگیرانه در دستگاههای مرتبط گیلان
۴- مدیریت و آمادهسازی سدهای لاستیکی و انحرافی درون استانی برای کنترل و عبور جریانهای سیلابی احتمالی
۵- شناسایی مناطق پرخطر با تمرکز بارش بالا و صدور اطلاعیههای لازم برای آمادهباش کامل نیروها و تجهیزات
شرکت آب منطقهای گیلان با برگزاری جلسات مستمر کارشناسی و هماهنگی با دیگر دستگاههای اجرایی، آمادگی کامل خود را برای مدیریت شرایط پیشرو و کاهش پیامدهای ناشی از بارشهای شدید اعلام کرده است.