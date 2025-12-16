پخش زنده
نوروز علیمردان بهعنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان نقده منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین تودیع و معارفه رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان نقده با حضور امیرعباس جعفری فرماندار شهرستان و ادهمی معاون پشتیبانی و منابع انسانی ادارهکل ورزش و جوانان استان در محل فرمانداری برگزار شد.
در این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای حمید نوری رئیس سابق اداره ورزش و جوانان شهرستان نقده، نوروز علیمردان با حکم مدیرکل ورزش و جوانان استان بهعنوان سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان نقده معرفی شد.
امیرعباس جعفری فرماندار شهرستان نقده در این آیین با تأکید بر ارتقای نشاط اجتماعی، خواستار برنامهریزی منسجم، حمایت از استعدادهای ورزشی و توجه ویژه به مسائل و مطالبات جوانان شهرستان شد.