به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین تودیع و معارفه رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان نقده با حضور امیرعباس جعفری فرماندار شهرستان و ادهمی معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان در محل فرمانداری برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های حمید نوری رئیس سابق اداره ورزش و جوانان شهرستان نقده، نوروز علیمردان با حکم مدیرکل ورزش و جوانان استان به‌عنوان سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان نقده معرفی شد.

امیرعباس جعفری فرماندار شهرستان نقده در این آیین با تأکید بر ارتقای نشاط اجتماعی، خواستار برنامه‌ریزی منسجم، حمایت از استعداد‌های ورزشی و توجه ویژه به مسائل و مطالبات جوانان شهرستان شد.