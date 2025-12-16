به گزارش خبرگزاری صداو سیما و به نقل از خبرگزاری تقریب، با حضور آیت الله اراکی عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور و حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی از ۱۲ عنوان کتاب پژوهشکده مطالعات تقریبی رونمایی شد.

کتاب‌ها شامل؛ «بهره؛ بررسی افکار، عقاید، آداب و رسوم بهره اسماعیلیه» نوشته حجت الاسلام سید جلال میرآقایی، «درآمدی بر جریان شناسی مذهبی عراق» نوشته حجت الاسلام و المسلمین مصطفی اسکندری و «درآمدی بر جریان شناسی مذهبی سوریه» نوشته حجت الاسلام و المسلمین ذبیح الله نعیمیان، است.

همچنین از کتاب‌های «درآمدی بر جریان شناسی مذهبی جمهوری آذربایجان»، «درآمدی بر جریان شناسی مذهبی ترکیه» و «درآمدی بر جریان شناسی مذهبی تونس» هر سه نوشته حجت الاسلام و المسلمین خلیل عالمی، کتاب «درآمدی بر جریان شناسی مذهبی افغانستان» نوشته حجت الاسلام و المسلمین مصطفی اسکندری، «الأسس الفکریة للمعتزلین الجدد تجاه الأحکام الإسلامی» نوشته حجت الاسلام والمسلمین مدنی نژاد، کتاب «نقشبندیه ترکیه؛ ظرفیت ها، چالش‌ها و راهبرد‌های تقریب مذاهب اسلامی» نوشته اکرم احسانی نژاد، کتاب «درآمدی بر جریان شناسی مذهبی پاکستان» نوشته حجت الاسلام و المسلمین مصطفی اسکندری، «فقه خلافت داعش» نوشته حجت الاسلام والمسلمین ذبیح الله نعیمیان و کتب «جریان‌شناسی دیدگاه‌ها و رویکرد‌های وحدت و تقریب مذاهب اسلامی» از حجج اسلام مهدی عزیزی و خلیل عالمی از دیگر کتاب‌هایی است که رونمایی شدند.