حسین اسماعیلیان در جریان بازدید هیئت اعزامی وزارت آب عراق از تأسیسات آب و فاضلاب مشهد گفت: تأسیسات آبی مشهد شامل ۶ هزار کیلومتر شبکه، ده‌ها مخزن ذخیره و سایر تأسیسات به صورت الکترونیکی و هوشمند مدیریت می‌شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،

وی اظهار کرد: در سالهای گذشته اقدامات ویژه‌ای در حوزه مدیریت توزیع و مصرف آب انجام شده است و کماکان ادامه دارد.

احمد کاظم عبدالله، مدیرکل استفاده از منابع آب وزارت آب عراق نیز در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از حضور در شهر مشهد و زیارت حرم حضرت رضا علیه السلام، هدف از این سفر را استفاده از تجارب موفق آبفای مشهد در حوزه طرحهای آب و تصفیه فاضلاب و انتقال این تجربیات به شهر‌های بزرگ عراق دانست.

او گفت: استفاده از آب در کلانشهر مشهد بسیار دقیق، پیشرفته و مثال زدنی است و انتقال این موارد به کشور عراق می‌تواند بسیار راه گشا باشد زیرا در حال حاضر بسیاری از شهر‌های بزرگ این کشور با چالش‌های بزرگی همچون هدررفت و سرانه مصرف بسیار بالا، نبود هماهنگی بین میزان تولید و مصرف آب و آلودگی بخشی از منابع آبی مواجه هستند.

مدیرکل استفاده از منابع آب وزارت آب عراق با اشاره به شرایط مشابه ایران و عراق در بروز چالش‌هایی از جمله خشکسالی و از دست رفتن منابع آبی بیان کرد: شرایط اقتصاد مقاومتی و اتکا به توان داخلی در ایران و در حوزه آب و فاضلاب مشهد سبب شده است تا در این شهر بین المللی شاهد دستاورد‌های مهمی در حوزه استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا باشیم.