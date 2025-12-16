رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت : با آغاز فصل سرما، شیوع بیماری آنفولانزا در استان افزایش می‌یابد و بهترین راهکار جلوگیری از ابتلا، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و پیشگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مهرداد شریفی در نشست خبری با دبیران تحریه خبر خوزستان افزود : آموزش، افزایش سواد سلامت و تغییر سبک زندگی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها داشته باشد.

وی با اشاره به علائم آنفولانزا شامل سردرد، درد عضلانی و تب، خاطر نشان کرد : برخلاف سرماخوردگی، آبریزش بینی در این بیماری مشاهده نمی‌شود و افراد مبتلا باید سه تا پنج روز استراحت کنند، در اتاق مجزا بمانند، از ماسک استفاده کرده و مایعات گرم مصرف کنند.

توصیه به گروه‌های پرخطر برای واکسیناسیون

شریفی تاکید کرد که مادران باردار، کودکان زیر ۶ سال، سالمندان و بیماران قلبی-عروقی حتما واکسن آنفولانزا تزریق کنند. بهترین زمان تزریق اوایل مهر است و تا پایان اسفند نیز امکان انجام واکسیناسیون وجود دارد. تاکنون ۴۵ هزار نفر در استان واکسینه شده‌اند.

وی افزود : بررسی نمونه‌های بیماری نشان می‌دهد کمتر از یک درصد کوئید و ۹۹ درصد آنفولانزا بوده است.

آلودگی هوا و محدودیت فعالیت‌های ورزشی

رئیس مرکز بهداشت خوزستان آلودگی هوا را تهدیدی برای سلامت عنوان کرد و گفت در شرایط آلودگی، زنگ‌های ورزش در مدارس برگزار نمی‌شود و فعالیت ورزشی در فضای باز ممنوع است.

شریفی بیان کرد : همچنین ۲۰۰ هزار سفیر سلامت در مدارس استان فعالیت می‌کنند تا نکات بهداشتی مربوط به مدرسه، بوفه، آب و پیشگیری از بیماری‌ها را به دانش‌آموزان و اولیا منتقل کنند.

اقدامات بهداشتی مدارس

وی ادامه داد : امسال ۴۰۰ هزار قرص آهن و مکمل ویتامین دی و ۱۴۰ هزار وارنیش فلوراید برای دانش‌آموزان توزیع شده است که می‌تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد از پوسیدگی دندان‌ها جلوگیری کند.

هشدار نسبت به دیابت و فشار خون

شریفی درباره دیابت گفت : ۵۰ درصد مردم استان از ابتلای خود اطلاع ندارند و پیاده‌روی روزانه ۳۰ دقیقه و تغییر سبک زندگی بهترین راهکار پیشگیری است. وی همچنین افزود: ۳۰ درصد جمعیت استان مبتلا به فشار خون هستند و کنترل مستمر آن برای جلوگیری از بیماری‌های قلبی و سکته مغزی ضروری است.

کاهش نرخ رشد جمعیت

رئیس مرکز بهداشت خوزستان در پایان به کاهش نرخ رشد جمعیت استان اشاره کرد و عنوان کرد : نرخ رشد جمعیت ۱.۹ درصد است و اگر مدیریت نشود، با جمعیت سالمند و کاهش جمعیت جوان روبرو خواهیم شد.