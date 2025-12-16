پخش زنده
هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به فعالیت سامانه بارشی و بروز مخاطرات جوی در سطح استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس این هشدار، فعالیت این سامانه از بعدازظهر امروز سهشنبه ۲۵ آذر آغاز شده و تا صبح پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و تمامی مناطق استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
نوع مخاطره این سامانه شامل بارش متناوب باران، گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق و احتمال تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش محسوس دما و در ارتفاعات مهآلودگی همراه با بارش متناوب برف پیشبینی شده است.
هواشناسی مازندران، آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانهها، جاری شدن روانآبهای محلی، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی، لغزندگی جادهها، اختلال در تردد، ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی و همچنین خسارت به سازههای کممقاوم و سستبنیان را از پیامدهای احتمالی این سامانه عنوان کرد.
در این هشدار، به شهروندان توصیه شده است از اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کرده، هنگام تردد در جادهها بهویژه محورهای کوهستانی احتیاط لازم را به عمل آورند و خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند.
همچنین بر پرهیز از سفرهای غیرضروری، فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی، پاکسازی کانالهای هدایت آب در سطح شهرها، محکمسازی سازههای کممقاوم و اتخاذ تمهیدات لازم در بخش کشاورزی تأکید شده است.
هواشناسی مازندران از دستگاههای اجرایی و امدادی بهویژه راهداری خواست آمادگی کامل برای برفروبی محورهای کوهستانی و انجام سایر اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.