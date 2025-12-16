پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمان بر اجرای سریعتر طرح دوگانهسوز کردن نانواییها تاکید کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری کرمان با انتقاد از کندی اجرای طرح دوگانهسوز کردن نانواییها در برخی شهرستانها اعلام کرد: در صورت عدم جذب تسهیلات تا مهلت مقرر، فرمانداریها باید مسئولیت تبعات احتمالی در شرایط پدافندی را بر عهده بگیرند.
حمیدرضا ایزدی، سهشنبه ۲۵ آذرماه، در جلسه کارگروه آرد و نان استان: با وجود تصمیمات مناسب اتخاذشده، متأسفانه در تعدادی از فرمانداریها میزان تحقق برنامه دوگانهسوز کردن نانواییها به کمتر از ۵۰ درصد هدف تعیینشده رسیده است.
فرمانداریها حداکثر تا دهم دیماه فرصت دارند نسبت به جذب تسهیلات مربوطه اقدام کنند و در صورت عدم انجام این مهم، مسئولیت پاسخگویی در شرایط پدافندی بر عهده خود آنها خواهد بود
در مجموع، در سطح استان کرمان کمتر از ۳۰ نانوایی نان کامل فعالیت دارند که این موضوع ضرورت توجه و برنامهریزی جدیتر در این حوزه را نشان میدهد