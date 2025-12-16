جانشین پلیس راهور گفت: مصوبه مربوط به نصب نیوجرسی سال‌ها اجرا نشده و شرکت آزادراه‌ها در این حادثه سهم دارد؛ اگر نیوجرسی طبق مقررات نصب شده بود، احتمال وقوع این تصادف و تلفات گسترده کمتر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار حسن مومنی، جانشین پلیس راهور فراجا با حضور در مرکز ۱۹۷ پلیس، از رسیدگی مستقیم به مطالبات مردمی خبر داد و اظهار کرد: در مجموع، قریب به ۹۰۰ نفر مراجعه‌کننده حضوری و تلفنی داشتیم که پاسخگویی لازم به مطالبات آنان انجام شد.

وی افزود: عمده تماس‌ها و مراجعات مردمی مربوط به درخواست مساعدت در حوزه آموزشگاه‌های رانندگی و همچنین موضوعات مرتبط با توقیف و رفع توقیف خودرو‌ها بود. در بخش توقیف‌ها، اغلب درخواست‌ها مربوط به مساعدت بود که بررسی‌ها نشان داد بخش عمده این توقیف‌ها و اقدامات، کاملاً در چارچوب قانون انجام شده است.

جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به مطالبات مرتبط با آموزشگاه‌های رانندگی تصریح کرد: در حوزه آموزشگاه‌ها، بخشی از موضوعات جنبه صنفی دارد که مربوط به اتحادیه‌هاست و بخشی نیز در حوزه اختیارات پلیس راهور قرار می‌گیرد. در آن بخشی که مربوط به حوزه راهور بود، همکاران ما حداکثر مساعدت را در چارچوب قانون انجام دادند و در خصوص موضوعات صنفی نیز تأکید شد همکاران اقدامات لازم را از طریق اتحادیه‌های مربوطه پیگیری کنند.

مومنی ادامه داد: موضوع دیگر مراجعات مردمی، رسیدگی به تخلفات رانندگی بود که در این خصوص نیز عمدتاً درخواست مساعدت مطرح می‌شد. این موارد تا جایی که امکان داشت بررسی شد. در عین حال از هموطنان عزیز درخواست می‌کنیم که از ارتکاب تخلف خودداری کنند؛ چرا که تخلف، هم منجر به جریمه می‌شود و هم برای خود افراد از نظر مالی و اجرایی مشکلاتی ایجاد می‌کند. پیش از این نیز شعار «نه به تخلف، نه به جریمه» مطرح بوده و بهترین راه، رانندگی قانونمند است تا هم سلامت جسمی حفظ شود و هم خسارت مالی و جانی ناشی از حوادث کاهش یابد.

وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره حادثه واژگونی اتوبوس در محور اصفهان–نطنز که شب گذشته رخ داد و منجر به جان‌باختن ۱۳ نفر شد، گفت: علت دقیق حادثه در دست بررسی است و کارشناسان پلیس در حال بررسی صحنه هستند. نتیجه نهایی بررسی‌های کارشناسی متعاقباً اعلام خواهد شد و در حال حاضر نمی‌توان درباره علت قطعی حادثه اظهار نظر کرد.

جانشین پلیس راهور فراجا با تأکید بر نقش ایمنی راه در این حادثه اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در این محور، سهم راه است. پیش‌تر مصوبه‌ای وجود داشته و به شرکت آزادراه‌ها نیز ابلاغ شده بود که در این مسیر باید نیوجرسی نصب شود. از چند سال گذشته مکاتبات متعددی با دستگاه‌های مربوطه انجام شده، اما متأسفانه این مصوبه اجرایی نشده است. قطعاً شرکت آزادراه‌ها در این حادثه سهم خواهد داشت و اگر نیوجرسی مطابق مقررات و مصوبات احداث شده بود، احتمالاً شاهد وقوع چنین تصادفی و جان‌باختن این تعداد از هموطنان نبودیم.

مومنی درباره برخی فرضیه‌های مطرح‌شده از جمله احتمال قصور راننده یا خواب‌آلودگی توضیح داد: در حال اجرای طرح کنترل ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری هستیم و این طرح در شب حادثه نیز اجرا شده است. این اتوبوس در پاسگاه پلیس راه شاهین‌شهر مورد کنترل و نظارت همکاران ما قرار گرفته و مشکل خاصی نداشته است. بررسی دوربین‌ها نیز نشان می‌دهد سرعت خودرو غیرمتعارف نبوده است. درباره فرضیه خواب‌آلودگی نیز در حال حاضر نمی‌توان به‌صورت قطعی اظهار نظر کرد. با توجه به مسافتی که اتوبوس پس از کنترل طی کرده، این فرضیه بعید به نظر می‌رسد، اما تا پایان بررسی کارشناسی نمی‌توان نظر قطعی ارائه داد.

وی تأکید کرد: آنچه در این حادثه اهمیت دارد، مسئولیت شرکت آزادراه‌هاست که باید پاسخگو باشند چرا مصوبات ایمنی را اجرایی نکرده‌اند.

جانشین پلیس راهور فراجا همچنین با اشاره به نقش کمربند ایمنی در کاهش تلفات گفت: متأسفانه در اتوبوس‌ها برخی مسافران در بستن کمربند ایمنی تعلل می‌کنند. از همه هموطنان درخواست می‌کنم حتماً در اتوبوس‌ها کمربند ایمنی خود را ببندند. اگر همه سرنشینان از کمربند ایمنی استفاده کرده بودند، قطعاً تعداد جان‌باختگان این حادثه کمتر بود.

مومنی در ادامه با اشاره به آغاز فصل زمستان و شرایط جوی افزود: با توجه به کمبود بارندگی در هفته‌های گذشته، با شروع بارندگی‌ها سطح جاده‌ها به‌ویژه در بارندگی‌های اولیه لغزنده می‌شود. از رانندگان، به‌ویژه رانندگان ناوگان عمومی که رانندگان حرفه‌ای محسوب می‌شوند، انتظار داریم قوانین و مقررات را با دقت بیشتری رعایت کنند تا سفر‌ها با سلامت به پایان برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تصادفات در شهر تهران گفت: متأسفانه شاهد افزایش تصادفات در تهران هستیم. در هفت‌ماهه نخست سال جاری، در تصادفات درون‌شهری نزدیک به ۱۰ درصد افزایش جان‌باختگان ثبت شده است. سهم شهر تهران از کل جان‌باختگان درون‌شهری کشور حدود ۱۷ درصد است. همچنین از مجموع افزایش جان‌باختگان، حدود ۶۰ درصد مربوط به شهر تهران است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۲۷۰ نفر از هموطنان در تصادفات درون‌شهری جان خود را از دست داده‌اند.

جانشین پلیس راهور فراجا تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد که مدیریت شهری، به‌ویژه شهرداری تهران، باید توجه ویژه‌ای به موضوع کاهش تصادفات داشته باشد. به‌روزرسانی سامانه‌های ثبت تخلف، فعال‌سازی دوربین‌هایی که از چرخه فعالیت خارج شده‌اند و اصلاح نقاط حادثه‌خیز از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود و این موارد نیز به شهرداری اعلام شده است.

مومنی با تأکید بر نقش پلیس راهور در کنترل تصادفات گفت: پلیس راهور اقدامات خود را به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌دهد و حضور همکاران ما در سطح شهر تهران به‌طور مستمر قابل مشاهده است. با این حال، نقش مدیریت شهری در کاهش تصادفات بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین قربانیان تصادفات در تهران، کاربران آسیب‌پذیر شامل موتورسیکلت‌سواران و عابران پیاده هستند. از همه عابران، رانندگان و به‌ویژه موتورسیکلت‌سواران درخواست می‌کنم قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد کاهش حوادث و حفظ جان هموطنان باشیم.