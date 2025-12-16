پخش زنده
باستانی کاران نیشابوری در چهار رشته یک مرشدی، کباده، سنگ و چرخ چمنی و تیز در شش سال پیاپی قهرمان کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، دبیر هیئت ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی نیشابور گفت: حدود ۹۸ درصد تیم باستانی جانبازان خراسان رضوی را، باستانی کاران جانباز نیشابوری تشکیل میدهد.
هادی قادری افزود: هم اکنون چهار گود زورخانهای در نیشابور فعال است و بیش از ۵۰۰ باستانی کار در قالب ۲۰ گروه ورزشی به صورت مستمر در این زورخانهها ورزش میکنند.
وی گفت: ورزش باستانی و زورخانهای ریشه در تاریخ، آیین و فرهنگ ایران زمین دارد و این ورزش بعد از اسلام در ایران به یکی از نمادهای دینی و اعتقادی ورزشکاران تبدیل شد.
قادری ادامه داد: مرام جوانمردی، فتوت و پهلوانی در این ورزش حرف اول را میزند و پهلوانان و باستانی کاران در مرام، مسلک و جوانمردی به مولای متقیان امام علی (ع) اقتدا میکنند.