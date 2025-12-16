به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مرحوم باب الله اسدالله پور پدر بزرگوار سرلشکر خلبان شهید محمدعلی اسدالله‌پور، که در سن ۹۶ سالگی دار فانی را وداع کرد امروز به شایستگی در روستای کوتنا قائم شهر تشییع شد..

پیکر مرحوم حاج باب‌الله اسدالله‌پور، پدر بزرگوار سرلشکر خلبان شهید محمد علی اسدالله پور امروز پس از تشییع با شکوه قشر‌های مختلف مردم قدرشناس و اقامه نماز در جوار فرزند شهیدش در روستای کوتنا قائم شهر آرام گرفت.

سرلشگر خلبان شهید محمدعلی اسدالله پور کوتنایی در تاریخ دوم بهمن ۱۳۳۴ متولدشد و در تاریخ دوم فروردین ۱۳۷۰ در مقابله با اشرار در زاهدان بر اثر اصابت تیر مستقیم در حین پرواز به فیض عظیم شهادت نائل آمد.