پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، ۹۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال در سطح استان کشف و ضبط شده است. این اقدام منجر به احیای ۸۸۶۳ مگاوات ساعت انرژی الکتریکی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، طاهر کیامهر با اشاره به اینکه ارومیه بیشترین تعداد کشفیات ماینر را در بین شهرستانهای استان به خود اختصاص داده، افزود: میزان کشفیات امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
وی افزایش تعاملات با نهادهای امنیتی، افزایش گزارشهای مردمی و توسعه روشهای دادهکاوی را از جمله عوامل مؤثر در این افزایش کشفیات برشمرد. همچنین، افزایش پاداشهای در نظر گرفته شده برای گزارشگران و همکاری نزدیک با سازمانهای امنیتی نیز در این موفقیت نقش داشته است.
کیامهر با بیان اینکه در حال حاضر با متخلفان از طریق اعمال خسارت مالی و پیگیری قضایی برخورد میشود، افزود: شرکت توانیر در حال پیگیری جرمانگاری این تخلف است تا بازدارندگی بیشتری ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در پایان خاطرنشان کرد: ماینرهای کشف شده پس از طی مراحل قانونی و صدور حکم قضایی، با شرط امحای فنی در سامانه فروش سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به مزایده گذاشته میشوند. پس از امحای فنی، این دستگاهها با نظارت کارشناسان شرکت توزیع، به خریداران تحویل داده میشوند.