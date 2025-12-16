پخش زنده
آیین اختتامیه جشنواره استانی «مصباحالهدی» در سالن ورزشی دبیرستان شهید آیتالله سعیدی اطاقور شهرستان لنگرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جشنواره مصباحالهدی با محوریت سیره نورانی امام محمد باقر (ع) و امام عصر (عج) برگزار شد و در قالب این طرح بیش از ۳ هزار نفر از دانشآموزان و فرهنگیان سراسر استان گیلان در دو بخش اصلی مسابقه و آزمون آنلاین کتابخوانی که در هفته معلم برگزار شد، مشارکت داشتند.
در این مراسم، ۹۴ دانشآموز منتخب و ۴۰ همکار فرهنگی برگزیده از ۲۴ناحیه، شهرستان و منطقه استان گیلان حضور داشتند.
غریب معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان گیلان در این مراسم با اشاره به اینکه جشنواره «مصباحالهدی» برنامهای ارزشمند است که با محوریت سیره نورانی امام محمد باقر (ع) و امام عصر (عج) برگزار میشود گفت: هدف از برگزاری این جشنواره تقویت باورهای دینی، ارتقای دانش و اخلاق اسلامی و تشویق دانشآموزان به مطالعه و مشارکت در فعالیتهای دینی است.