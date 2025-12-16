پخش زنده
امروز: -
بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضهشده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در آبان ۱۴۰۴، جمعاً ۴۳٬۰۴۷ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای رسمی کشور در ماه آبان ۱۴۰۴ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضهشده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در آبان ۱۴۰۴، جمعاً ۴۳٬۰۴۷ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۴٬۴۲۲ تن، ۵۶٫۷ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۴٬۳۶۸ تن، بز و بزغاله با ۳٬۲۶۲ تن، و سایر انواع دام با ۹۹۵ تن، بهترتیب ۳۳٫۴ درصد، ۷٫۶ درصد و ۲٫۳ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در آبان ۱۴۰۴، با ماه مشابه سال ۱۴۰۳ نشاندهنده افزایش ۲۸ درصدی مقدارعرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در آبان ۱۴۰۴، نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۳ برای گوسفند و بره ۱۷ درصد، برای بز و بزغاله ۲۰ درصد، برای گاو و گوساله ۳۸ درصد و برای گاومیش و بچهگاومیش ۶۰ درصد افزایش، و برای شتر و بچهشتر ۹ درصد کاهش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در آبان ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل (مهر) در حدود ۷ درصد کاهش داشته است.
بررسی نتایج حاصل از سایر طرحهای آمارگیری در زیربخش دام نشان میدهد که بخشی از کشتار دام، بهویژه دام سبک، در خارج از کشتارگاههای رسمی انجام میشود، که آمار مربوط به این نوع کشتار در این طرح لحاظ نشده است.