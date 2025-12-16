پخش زنده
مسابقه تلویزیونی «رمز سلامت» با هدف اطلاعرسانی و افزایش دانش عمومی در حوزه بهداشت و سلامت تولید شده و هم زمان فیلم سینمایی جدید «هنری جانسون» بهعنوان تازهترین اثر سینمایی از قاب شبکههای سیما روانه آنتن پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقه ترکیبی «رمز سلامت» که از سال ۱۴۰۲ روی آنتن شبکه سلامت رفته است، هر روز بهصورت زنده و به مدت حدود ۲۵ دقیقه پخش میشود.
این برنامه به گفته سازندگان، توانسته جای خود را بین علاقهمندان به برنامههای دانشی و سرگرمی باز کند.
در این مسابقه در هر قسمت دو شرکتکننده حضور دارند و محور اصلی رقابت، تکمیل یک جدول ۱۰ در ۱۰ است که به شکل افقی و عمودی طراحی شده و سؤالات آن بیشتر در حوزه بهداشت، سلامت جسم و روان، سلامت اجتماعی و سبک زندگی سالم است.
بخشی از پرسشها نیز به اطلاعات عمومی، موضوعات ورزشی و دیگر نکات کمککننده برای تکمیل جدول اختصاص دارد.
مهمترین بخش برنامه «سؤال رمز» است؛ پرسشی با محوریت بهداشت و درمان که ارزش ۵۰۰ امتیازی دارد و از نظر دشواری کمی متفاوت از دیگر سؤالات طراحی شده است.
شرکتکنندگان در صورت رسیدن به ۵۰۰ امتیاز، مجوز ورود به این سؤال ویژه را به دست میآورند و در صورت پاسخ صحیح، میتوانند مجموع امتیاز خود را به ۱۰۰۰ برسانند.
رسیدن به ۷۰۰ امتیاز نیز راه ورود به «تالار جوایز» است.
برای جلوگیری از هرگونه اختلال احتمالی در ارتباطات تلفنی، در هر قسمت دو تا سه شرکتکننده جایگزین در نظر گرفته شده است تا پخش برنامه بدون وقفه ادامه پیدا کند.
این مسابقه از یک دکور اختصاصی بهره میبرد که بر پایه رنگها و المانهای مرتبط با سلامت طراحی شده و فضای بصری متفاوتی نسبت به دیگر مسابقات تلویزیونی ایجاد کرده است.
برنامه به دلیل پخش روزانه و زنده ، تیم اجرایی گستردهای دارد و سه مجری شامل محمد ملا اسکندری، سجاد زینالعابدین و احسان شاهلو به صورت چرخشی اجرای آن را بر عهده دارند.
پخش برنامه حتی در روزهای تعطیل و مناسبتی نیز روی آنتن میرود و حدود ۲۰ درصد از پرسشها متناسب با مناسبتها طراحی میشود؛ موضوعاتی مانند آلودگی هوا، شرایط آبوهوایی، مسائل مرتبط با سبک زندگی سالم یا موضوعات حساس حوزه سلامت در مناسبتهای خاص سهمی از سؤالات را به خود اختصاص میدهند.
گروه تولید برنامه شامل محمد کرامتی (مهندس رایانه)، محمد میرزاخانیمقدم (دستیار تهیه) و تیم طراحان سؤال شامل میلاد تابان، فروغ اسرافیلیان و فیروزه آدابی است.
دکتر محمد کاویانی هم مدیر گروه جسم و روان شبکه سلامت و دکتر محمد مهدی قاسمی مدیر شبکه و رئیس شورای سیاست گذاری سلامت سازمان هستند.
«رمز سلامت» هر روز ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سلامت سیما پخش میشود و به گفته تهیهکننده ، برنامه روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ پیامک از سوی بینندگان دریافت میکند؛ آماری که نشاندهنده استقبال قابل توجه مخاطبان از این مسابقه دانشی است.
پخش فیلم سینمایی «هنری جانسون»
فیلم سینمایی «هنری جانسون» محصول ۲۰۲۵ آمریکا به کارگردانی دیوید مامت، پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
فیلم سینمایی جدید «هنری جانسون» محصول سال ۲۰۲۵ کشور آمریکا، یک درام جنایی است به کارگردانی دیوید مامت که در آن بازیگرانی، چون شیا لبوف، کریس بوئر و دومنیک هافمن به ایفای نقش پرداختهاند.
امتیاز این فیلم نزد درگاه تخصصی اطلاعات فیلم (IMDB) ۶ از ۱۰ میباشد.
فیلم «هنری جانسون» داستان مردی درونگرا و مرموز به نام هنری جانسون را روایت میکند؛ فردی که گذشتهاش همچون سایهای سنگین بر زندگیاش سایه افکنده و او را درگیر قضاوتهای اخلاقی و روابط پیچیده انسانی کرده است.
این فیلم سینمایی در روز پنجشنبه ۲۷ آذر، ساعت ۲۰:۳۰ از قاب شبکه چهار به نمایش در میآید و در روز بعد ساعت ۹ صبح تکرار میشود.