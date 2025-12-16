پخش زنده
نمایشگاه هنرجویان و دانش آموزان دختر جرقویه علیا در دبیرستان نور دانش شهر حسن آباد گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره آموزش و پرورش جرقویه علیا با تأکید بر رویکرد حرفه آموزی در مدارس و هنرستانها گفت: رویداد ملی هفته ماها با شعار مدرسه آرمانی ـ هنر آسمانی در مدارس در حال برگزاری است تا توانمندیها و استعدادهای دانش آموزان به تماشا گذاشته و ارزیابی شود.
محمود شفیعی گفت: در این رویداد بیش از ۲ هزار اثر در زمینه گرافیک، طراحی و دوخت، تولید محتوا، گلسازی، کارگاه کارآفرینی و تولید از ۱۸۷ دانش آموز دختر به تماشا گذاشته شده است.
نمایشگاه ماها تا ۲۸ آذر دایر است.