به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره آموزش و پرورش جرقویه علیا با تأکید بر رویکرد حرفه آموزی در مدارس و هنرستان‌ها گفت: رویداد ملی هفته ما‌ها با شعار مدرسه آرمانی ـ هنر آسمانی در مدارس در حال برگزاری است تا توانمندی‌ها و استعداد‌های دانش آموزان به تماشا گذاشته و ارزیابی شود.

محمود شفیعی گفت: در این رویداد بیش از ۲ هزار اثر در زمینه گرافیک، طراحی و دوخت، تولید محتوا، گلسازی، کارگاه کارآفرینی و تولید از ۱۸۷ دانش آموز دختر به تماشا گذاشته شده است.

نمایشگاه ما‌ها تا ۲۸ آذر دایر است.