سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد،گفت: افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در صدر اولویتهای برنامههای فرهنگی و اجتماعی استان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رسول مقابلی در سومین دوره انتخابات نمایندگان شوراهای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد در ارومیه، با اشاره به رویکرد دولت در استفاده از ظرفیتهای مردمی، گفت: دولت افزایش مشارکت مردمی، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش آسیبهای اجتماعی را به عنوان محورهای اصلی سیاستگذاری اجتماعی خود تعیین کرده و این رویکرد در آذربایجان غربی نیز با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: حضور مؤثر سازمانهای مردمنهاد در فرآیندهای تصمیمگیری و نظارت اجتماعی، نقش بسزایی در بهبود حکمرانی و افزایش اعتماد عمومی ایفا خواهد کرد.
مقابلی با اشاره به برنامههای آتی استانداری، تصریح کرد: طرحهایی نظیر نهضت عدالت آموزشی، مدرسهسازی و برنامههای محلهمحور، به منظور تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت مردم، در دستور کار قرار گرفتهاند.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: استانداری با برنامهریزی منسجم و استفاده از توان تشکلهای مردمی، مصمم است مسیر ارتقای حکمرانی اجتماعی و مشارکت مؤثر شهروندان را هموارتر سازد.