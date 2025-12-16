حدنصاب مخاطبان «سینماحقیقت» در نوزدهمین دوره شکسته شد
دبیر نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از استقبال بیسابقه مخاطبان، تنوع گسترده آثار و حضور چهرههای داخلی و بینالمللی در این دوره خبر داد و گفت: رکورد مخاطبان ۱۹ سال جشنواره شکسته شده است.
محمد حمیدیمقدم درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
با ابراز خرسندی از استقبال مخاطبان گفت: امسال برخلاف پیشبینیها، جشنواره با استقبال کمنظیری مواجه شد و رکورد مجموع مخاطبان ۱۹ سال برگزاری «سینماحقیقت» شکسته شد؛ بهطوریکه تنها در روز گذشته حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نفر در سالنها حضور داشتند.
وی با اشاره به فضای پرنشاط جشنواره افزود: حضور چهرههای سیاسی، اجتماعی، ورزشی، دانشگاهی و نظریهپردازان در کنار جوانان علاقهمند، فضای پویایی به جشنواره بخشیده بود و پنلهای تخصصی با مشارکت گسترده مخاطبان برگزار شد.
حمیدیمقدم تنوع موضوعی و محتوایی آثار را از ویژگیهای برجسته این دوره دانست و گفت: در جشنواره امسال مستندهایی در حوزههای اجتماعی، ورزشی، محیط زیست، حیات وحش، تاریخ معاصر و همچنین آثار بخش جایزه شهید آوینی و مستندهای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و تحولات منطقه به نمایش درآمد که جذابیت ویژهای برای مخاطبان ایجاد کرد.
دبیر جشنواره «سینماحقیقت» با اشاره به حضور مهمانان خارجی گفت: ۲۲ مهمان بینالمللی از آسیا، اروپا و کشورهای عربی در جشنواره حضور داشتند که همگی از سطح سینمای مستند ایران و پویایی اجتماعی و هنری کشور ابراز شگفتی کردند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد مستندهای ارائهشده در این جشنواره بتواند مورد استفاده سیاستگذاران، مدیران و جامعه دانشگاهی قرار گیرد و به اصلاح روشها و تصمیمگیریها برای آینده کشور کمک کند.