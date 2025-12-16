پخش زنده
۶ هزار و ۵۰۰ نیروی خدمات شهری مشهد برای سرمای هوا و بارش روزهای آینده این شهر در حالت آماده باش قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: با پیش بینی بارشهای مشهد از چهارشنبه این هفته و پیشبینی ۱۵ سانتیمتر برف در کلانشهر، تمام امکانات و تجهیزات خدمات شهری در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
مهدی یعقوبی افزود: بیش از ۵۹۴ دستگاه از انواع ماشین آلات تخصصی سنگین و نیمه سنگین در حوزه خدمات شهری آماده خدمترسانی در زمان آمادهباش هستند.
وی گفت: همچنین بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نیروی پاکبان، کارشناسی و...، به صورت سه شیفت آمادهباش هستند.