۶ هزار و ۵۰۰ نیروی خدمات شهری مشهد برای سرمای هوا و بارش روزهای آینده این شهر در حالت آماده باش قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: با پیش بینی بارش‌های مشهد از چهارشنبه این هفته و پیش‌بینی ۱۵ سانتی‌متر برف در کلانشهر، تمام امکانات و تجهیزات خدمات شهری در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

مهدی یعقوبی افزود: بیش از ۵۹۴ دستگاه از انواع ماشین آلات تخصصی سنگین و نیمه سنگین در حوزه خدمات شهری آماده خدمت‌رسانی در زمان آماده‌باش هستند.

وی گفت: همچنین بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نیروی پاکبان، کارشناسی و...، به صورت سه شیفت آماده‌باش هستند.