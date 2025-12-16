بیش از ۴۰۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت توقیفی ستاد مبارزه با مواد مخدر در اصفهان به مزایده گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: مزایده خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی استان از شنبه ۲۲ آذر آغاز شده و براساس آن ۴۲۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت موجود در پارکینگ در مزایده‌ای به فروش می‌رسد.

سیدمحمد موسویان ارزش تقریبی این وسائل نقلیه را ۷۳۱ میلیارد ریال، دانست و افزود: موتور سیکلت‌ها و بیشتر خودرو‌های موجود در این مزایده، سال‌ها در پارکینگ‌های استان رسوب کرده بود.

وی ادامه داد: اقدامات دستگاه قضایی استان به منظور سامان‌دهی به وضعیت پارکینگ‌ها تا تعیین تکلیف آخرین خودرو و موتورسیکلت توقیفی ادامه خواهد داشت.

گفتنی است متقاضیان می‌توانند تا فردا از این وسیله‌های نقلیه در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، بازدید و جهت شرکت در مزایده به درگاه الکترونیکی تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) مراجعه کنند.