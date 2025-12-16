با هدف بهبود فضاهای آموزشی و جلب مشارکت‌های مردمی، اولین کارگروه پویشِ "بسازِ مدرسه، مدرسه بساز" در استان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در راستای بهبود فضاهای آموزشی و با هدف جلب مشارکت‌های مردمی، اولین کارگروه پویش "بساز مدرسه بساز" به همت سید محمد واعظی نژاد، مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان، آغاز به کار کرد

وی افزود . این پویش که با حمایت ریاست جمهوری راه‌اندازی شده، فرصت جدیدی برای هموطنان جهت مشارکت در روند مدرسه‌سازی فراهم می‌کند.

سید محمد واعظی نژاد، مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان، در این خصوص گفت: "اولین کارگروه پویش "بساز مدرسه بساز" امروز در اداره کل نوسازی مدارس تشکیل شد. این پویش به دنبال جلب مشارکت‌های مردمی از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مدرسه‌سازی است. ما باور داریم که رشد جامعه از مدارس شروع می‌شود و به همین دلیل توجه ویژه به بهبود فضاهای آموزشی ضروری است."

وی همچنین تصریح کرد: "هموطنان عزیز می‌توانند با ورود به سامانه مشخص شده و با استفاده از کدهای دستوری، پروژه‌های مدنظر خود را انتخاب کرده و در این زمینه مشارکت کنند. این پویش به ما کمک می‌کند تا فضای ایمن، زیبا و دوست‌داشتنی برای دانش‌آموزان ایجاد کنیم."

مشارکت در این پویش نه تنها به حل مشکلات فضای آموزشی در استان کرمان کمک می‌کند، بلکه حس مسئولیت اجتماعی را در میان مردم تقویت خواهد کرد. پویش "بساز مدرسه بساز" به عنوان یک ابتکار مؤثر، می‌تواند راهی به سوی بهبود کیفیت تحصیل دانش‌آموزان باشد.