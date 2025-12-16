به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان در حاشیه برگزاری جلسه ستاد انتخابات استان، از ابلاغ دستور آغاز رسمی انتخابات شورا‌های شهر و روستا از ۲۷ آذرخبر داد و گفت: فرآیند تشکیل هیئت‌های اجرایی هم از ۲۸ آذر در استان آغاز می‌شود.

ایوب درویشی با تأکید بر نقش محوری هیئت‌های اجرایی در فرآیند برگزاری انتخابات، افزود: این هیئت‌ها به نیابت از مردم و با حضور اعضای حقوقی و معتمدین محلی تشکیل می‌شوند، و فرآیند معرفی معتمدین از ۲۸ آذر آغاز و پس از آن، نظر هیئت نظارت دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: پس از تأیید نهایی، از میان ۳۰ نفر معرفی‌شده، ۹ نفر به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخاب و برای همکاری دعوت خواهند شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان همچنین با اشاره به در نظر گرفتن تمهیداتی برای مشارکت جامعه عشایری در انتخابات، نیز گفت: با توجه به همزمانی فرآیند انتخابات با دوره کوچ عشایر، برنامه‌ریزی‌های لازم با همکاری اداره‌کل امور عشایر و با هماهنگی میان استان‌های مبدأ و مقصد کوچ اجرا شده، تا امکان مشارکت حداکثری این قشر در انتخابات فراهم شود.