مسابقات طب رزمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ۲۵ تا۲۷ آذرماه به میزبانی مرکز بهداری جنوب نیروی زمینی سپاه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات طب رزمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ۲۵ تا ۲۷ آذرماه به میزبانی مرکز بهداری جنوب نیروی زمینی سپاه در بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) برگزار میشود.
در این دوره از رقابتها، ۱۲ تیم ۱۶ نفره از مجموعه نیروهای سپاه و سپاههای استانی بر اساس آمایش سرزمینی شرکت دارند. هر تیم شامل ترکیب تخصصی ۲ پزشک، ۲ پرستار، ۳ کاردان فوریتهای پزشکی، ۴ پزشکیار و ۴ نفر خودامداد و دگرامداد است و بر اساس سناریوی تعریفشده، عملیات امداد از صحنه انفجار تا انتقال مصدوم به پست اورژانس شبیهسازی میشود.
سرهنگ پزشک «رسول صادق» معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه، ضمن تشریح اهداف این رویداد گفت: هدف اصلی از برگزاری مسابقات طب رزمی، ارتقای سطح مهارت و توانمندسازی کارکنان بهداری رزمی در شرایط واقعی نبرد است. این رقابتها یک شبیهسازی واقعی از صحنههای رزم در جنگهای اخیر است و فرصت مناسبی برای ارزیابی آمادگی نیروها در مواجهه با شرایط بحرانی فراهم میکند.
وی افزود: در جریان این رقابتها، نقاط ضعف و قوت آموزشهای رزمی گذشته احصاء شده و بر اساس نتایج بهدستآمده، برای پوشش ضعفها و تقویت نقاط قوت برنامهریزی دقیق صورت خواهد گرفت. علاوه بر ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان نیروها، این مسابقات نقشی مؤثر در رشد حرفهای و استمرار آموزشهای تخصصی دارد.
سرهنگ صادق همچنین به مرحله انتخابی پیشمسابقات اشاره کرد و گفت: مرحله انتخابی بهداری نیروی زمینی سپاه در آبانماه ۱۴۰۴ در مرکز شهید بهشتی مشهد برگزار شد که نفرات برتر آن، اکنون در این مسابقه حضور دارند.
طبق اعلام معاونت بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه، تیمهای برتر این رقابتها پس از ارزیابی نهایی، به مسابقات طب رزمی ستاد کل نیروهای مسلح اعزام خواهند شد.