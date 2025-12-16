چهار ملی‌پوش تیم ملی والیبال پسران ایران در مسابقات جهانی والیبال دانش‌آموزان در چین به مقام قهرمانی دست یافته‌اند، با استقبال استاندار آذربایجان‌غربی وارد ارومیه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ چهار ملی‌پوش تیم ملی والیبال پسران ایران که به تازگی در مسابقات جهانی والیبال دانش‌آموزان در چین به مقام قهرمانی دست یافته‌اند، ظهر امروز با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی وارد ارومیه شدند.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این استقبال ضمن قدردانی و تبریک این موفقیت ارزشمند به خانواده‌های ورزشکاران و جامعه ورزشی استان، گفت: آذربایجان‌غربی آمادگی دارد زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی بیشتری برای استعداد‌های جوان فراهم کند تا افتخارات ملی بیشتری کسب شود.

این چهار نماینده شایسته آذربایجان‌غربی در عرصه بین‌المللی، با عملکرد درخشان خود نه تنها نام ایران را در سطح جهان مطرح کردند، بلکه انگیزه و امید تازه‌ای برای جوانان و دانش‌آموزان علاقه‌مند به ورزش در استان خواهند بود.