به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی. رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، تعدادی از معاونین قضایی دادگستری استان و قضات محاکم بدوی و تجدیدنظر مرتبط با پرونده‌ها روز چهارشنبه هشتاد و هشتاد و یک و هشتادو دومین جلسه مشورتی پیگیری پرونده‌های ویژه و مهم استان به منظور بررسی سه پرونده مهم استان با موضوع عدم رفع تعهدات ارزی، جرم امنیتی و قاچاق مواد مخدر در محل سالن امامت دادگستری برگزار شد.

دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه که ضابطین و مدیران مرتبط ادارات مربوط حضور داشتند گفت: نظر به اهمیت برخی از پرونده‌ها و تاثیرات آنها بر افکار عمومی جلسات مشورتی و پیگیری پرونده‌های مهم در اجرای تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه و بر اساس دستورالعمل معاونت اول قوه قضائیه به صورت مرتب در دستور کار دادگستری استان است.

عتباتی تاکید کرد: هم افزایی و همفکری در رسیدگی به پرونده‌های خاص و مهم بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند رسیدگی‌ها را قدرتمند و مستحکم پیش ببرد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: کمیته مشورتی پیگیری پرونده‌های مهم بدین منظور تشکیل می‌گردد تا وضعیت این پرونده‌ها را مرور و هماهنگی بیشتری جهت نتیجه بخش بودن و روشن شدن تمامی ابعاد و آخرین اقدامات صورت گرفته در جهت به نتیجه رسیدن آنها صورت پذیرد.

وی افزود: این جلسه با دستور رسیدگی به دو پرونده مهم استان تشکیل شده تا با روشن شدن تمامی ابعاد پرونده کمک شود تا تصمیم صحیح و متقن اتخاذ گردد.

عتباتی به موضوع پرونده اول که عدم رفع تعهدات ارزی بود اشاره و گفت برخی افراد با اقدامات و زد و بند‌های مجرمانه نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نمی‌کنند و موجب تضییع حقوق بیت المال می‌شوند که با ورود سیستم امنیتی و قضایی اقدامات بازدارنده موثری در این خصوص صورت گرفته است و مستمرا هم ادامه خواهد داشت.

در ادامه جلسه دستورات هر دو جلسه مطرح و اعضاء گزارشات خود را ارائه و پس از بحث و تبادل‌نظر در پایان نظرات جمع بندی و ارشادات لازم ارائه گردید.